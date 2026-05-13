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Hantavirus, Santoro(Asp Messina): “Turista argentina ricoverata in isolamento per sospetto virus, aspettiamo l’esito delle analisi dello Spallanzani”

Redazione 3

Hantavirus, Santoro(Asp Messina): “Turista argentina ricoverata in isolamento per sospetto virus, aspettiamo l’esito delle analisi dello Spallanzani”

Mer, 13/05/2026 - 09:28

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La direttrice dello Spem, il Servizio epidemiologia e medicina preventiva, dell’Asp di Messina, Mariella Santoro “appresa ora la notizia” rende noto che “la paziente turista argentina è tuttora ricoverata in isolamento in terapia intensiva al Policlinico di Messina”. Era ricoverata per una polmonite. “Non c’è la certezza di Hantavirus – dice – lo dirà lo Spallanzani di Roma. Per ora non è sicuro, è solo un sospetto”.

Intanto, salgono a sei i casi sospetti di Hantavirus in Italia. Dopo i quattro che erano sul volo Klm, sono scattati gli accertamenti proprio su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina dopo essere arrivata in Italia, lo scorso 30 aprile, con un volo Buenos Aires-Roma . E’ stato effettuato un test per l’hantavirus e il campione è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme a quello prelevato al venticinquenne calabrese, che si trova ora in isolamento fiduciario. (Adnkronos)

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