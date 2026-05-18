“Amiamo il Patrono”: grande partecipazione degli alunni delle scuole cittadine al concorso promosso dalla Confraternita di San Cataldo

SAN CATALDO. Si è svolta ieri sera, presso la Chiesa Madre di San Cataldo, la cerimonia di premiazione del Concorso “Amiamo il Patrono”, promosso dalla Confraternita di San Cataldo, nell’ambito dei festeggiamenti patronali 2026.

L’iniziativa, rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città, è nata con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi alla figura di San Cataldo, Patrono della comunità sancataldese, attraverso un percorso educativo e culturale capace di intrecciare storia, fede e tradizioni locali.

Ampia e sentita la partecipazione delle istituzioni scolastiche cittadine. Hanno aderito infatti i due istituti comprensivi di San Cataldo: l’Istituto comprensivo “G. Carducci” e l’Istituto comprensivo “P. Balsamo”. Per il Comprensivo “G. Carducci” hanno preso parte al progetto gli alunni della scuola primaria “San Giuseppe” e della scuola secondaria di primo grado “Carducci”; per il Comprensivo “P. Balsamo” hanno partecipato invece gli studenti della primaria “Cristo Re” e della scuola secondaria di primo grado “P. Balsamo”.

Straordinaria la risposta degli studenti: oltre ottanta bambini della scuola primaria e più di venti ragazzi della scuola secondaria di primo grado si sono cimentati nella realizzazione di elaborati grafici, letterari e multimediali dedicati al Santo Patrono.

Determinante il contributo degli insegnanti che hanno accompagnato gli alunni nel percorso creativo e formativo: Maria Catalda Falduzzi, Katia Sberna, Natalia Viscuso, Sonia Lipani, Aurora Caramia, Cataldo Alù, Loredana Pagliarello, Agnese Emma, Ivana Messina, Addolorata Savarino, Grazia Pilato e Irene Sberna. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche ai dirigenti scolastici che hanno permesso e sostenuto l’iniziativa: il Prof. Dott. Salvatore Parenti, Dirigente dell’Istituto comprensivo “G. Carducci”, e la Prof.ssa Dott.ssa Rossana Maria Cristina D’Orsi, Dirigente dell’Istituto comprensivo “P. Balsamo”.

La valutazione degli elaborati è stata affidata alla giuria composta da Luigi Di Salvo, Ivana Gentile, Serenella Rio e Luigi Bontà, che hanno esaminato con attenzione e sensibilità i lavori presentati dagli studenti.

Ad aprire la serata sono stati i saluti dell’Arciprete di San Cataldo, padre Alessandro Giambra, Cappellano della Confraternita, e del Dott. Daniele Maria, Commissario straordinario della Confraternita di San Cataldo, i quali hanno espresso parole di gratitudine verso le scuole, gli insegnanti, gli alunni e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita del progetto.

Nel corso della premiazione è stato inoltre rivolto un particolare ringraziamento alla Cartolibreria Bartolozzi Alberto, che ha offerto tre buoni da 50 euro destinati ai vincitori del concorso, sostenendo concretamente l’iniziativa. Un gesto di attenzione verso il mondo della scuola, dei giovani e delle tradizioni cittadine che conferma la vicinanza dell’attività commerciale alla comunità sancataldese.

