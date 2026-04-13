“Voto consapevole”: il 15 aprile a Enna un incontro pubblico promosso da A.N.D.E.

L’Associazione Nazionale Donne Elettrici (A.N.D.E.) – sezione di Enna organizza un incontropubblico dal titolo “Votare: diritto-dovere di ogni cittadino consapevole”, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione civica e sensibilizzare i cittadini sull’importanza del voto come strumento fondamentale della democrazia.L’evento si terrà mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 17:30 presso la Sala Conferenze (Plesso A –Rettorato, di fronte alla Biblioteca) dell’Università degli Studi di Enna Kore.Ad aprire i lavori sarà il saluto istituzionale della Presidente A.N.D.E. Enna, Anna Dongarrà.Seguiranno gli interventi di: Roberto Di Maria, Professore ordinario di Diritto costituzionale pressol’Università Kore di Enna; Lucia Corso, Professore ordinario di Filosofia del Diritto pressol’Università Kore di Enna; Ester Vitale, già membro del Comitato Economico e Sociale Europeo eportavoce dell’associazione “Onde Donneinmovimento” e Manuela Acqua, giornalista.A moderare l’incontro sarà Barbara Baldi, Responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionalidell’Università Kore di Enna. “In un tempo segnato da crescente disaffezione e astensionismo, – afferma Anna Dongarrà,Presidente A.N.D.E. Enna – ribadire il valore del voto è un atto profondamente politico. Non esistedemocrazia senza partecipazione, né libertà senza responsabilità. Come A.N.D.E. Enna riteniamoindispensabile contrastare l’indifferenza e promuovere una cittadinanza attiva, consapevole einformata. Questo incontro vuole essere un segnale chiaro: il voto non è un gesto formale, ma uno strumento concreto di scelta e di cambiamento che ogni cittadino è chiamato ad esercitare”.L’iniziativa si propone di offrire un momento di riflessione e confronto sul valore del votoconsapevole, soprattutto in un contesto storico in cui la partecipazione elettorale rappresenta unindicatore cruciale della salute democratica del Paese. La cittadinanza è invitata a partecipare.