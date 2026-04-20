Sommatino. Al “Naro Passion Day 2026” gran protagonista la compagnia teatrale “Insieme per un sogno”

SOMMATINO. S’è svolto a Naro il “Naro Passion Day 2026” che ha riunito compagnie provenienti da tutta la Sicilia in una giornata intensa di fede, arte e tradizione, dedicata alle Sacre rappresentazioni della vita, morte e resurrezione di Gesù.

Tra i protagonisti, la compagnia teatrale “Insieme per un Sogno” ha partecipato offrendo una performance coinvolgente ed emozionante che ha saputo toccare il cuore del pubblico Un motivo di grande orgoglio per il Comune di Sommatino, portato in alto con passione, impegno e talento.

Il sindaco ha espresso il suo plauso a tutti i membri della compagnia per aver rappresentato con così tanta dedizione la comunità Eventi come questo dimostrano quanto siano vive e sentite le nostre tradizioni, e quanto il teatro possa essere uno strumento potente di unione e condivisione.