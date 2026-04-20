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Caltanissetta, Polizia Locale. L’assessore Licata firma una direttiva per la riorganizzazione del personale e dei servizi

Redazione

Caltanissetta, Polizia Locale. L’assessore Licata firma una direttiva per la riorganizzazione del personale e dei servizi

Lun, 20/04/2026 - 16:19

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L’Assessore alla Polizia Locale Salvatore Licata ha firmato una direttiva volta ad imprimere una nuova linea politica nella riorganizzazione del personale e dei servizi.

Un documento che è arrivato dopo poco più di un mese dall’insediamento nella Giunta Tesauro durante il quale l’assessore ha incontrato il Comandante della Polizia Locale Raffaele Campanella e il personale e le rappresentanze sindacali per conoscere tutte le criticità che gli stessi registrano giornalmente.

“La direttiva – ha spiegato l’assessore Licata -, recepita di buon grado dal Comandante Raffaele Campanella, che colgo l’occasione di ringraziare unitamente a tutto il Corpo di Polizia Locale per la disponibilità e il loro instancabile impegno, vuole essere l’inizio di un percorso nuovo che, nella consapevolezza dei grossi limiti rappresentati dal ridottissimo numero di agenti e di risorse economiche, tenti di ridare slancio a ciò che rappresenta per il Comune di Caltanissetta uno degli ingranaggi amministrativi più importanti ed il suo volto più autorevole”.

La direttiva prevede una diversa riorganizzazione interna e del modello organizzativo per una gestione più funzionale del personale che tenga in considerazione una rotazione dei servizi e un efficace criterio d’impiego sia per i servizi interni, sia per l’accesso all’utenza sia per la sicurezza urbana e la collaborazione con il territorio. Sono state valutate anche norme per la prevenzione della corruzione e un efficientamento dei servizi operativi, del parco mezzi e, in generale, della dotazione e dell’innovazione tecnologica dell’accesso ai finanziamenti.

“Questo primo periodo, sfruttato per attività conoscitiva e di ricognizione – ha concluso l’assessore Licata -, mi ha permesso di prendere coscienza sia delle problematiche che attanagliano il settore sia delle grandi potenzialità di un corpo composto da tante professionalità ed energie che vanno sapute valorizzare ed armonizzare”.

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