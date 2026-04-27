Droga, controlli a Palermo: 7 arresti e sequestri

Sette arresti per droga della Squadra mobile di Palermo in due settimane. Indagati di eta’ compresa tra i 20 e i 45 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Sei gli arresti della sezione Contrasto al Crimine diffuso, uno della Sezione Investigativa Reati contro il patrimonio. Nel dettaglio, il 2 aprile i Falchi, transitando per corso Vittorio Emanuele, hanno notato un uomo, loro conosciuto per i precedenti di polizia che, a bordo di uno scooter e con fare circospetto, procedeva all’interno dell’area inibita al traffico veicolare. Giunto all’altezza di via Discesa dei gudici i poliziotti, intimando l’Alt, lo hanno sottoposto a controllo: addosso al 24enne sono state rinvenute 4 dosi di cocaina e uno di hashish, oltre a denaro contante pari a 130 euro. Altro stupefacente (42 dosi di cocaina e 2 di hashish, oltre a materiale per il confezionamento) e’ stato, poco dopo, trovato nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un 20enne che riforniva di droga il fermato. Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 4 aprile, i Falchi della Squadra mobile, nei pressi di via Castello, hanno controllato un 30enne palermitano che a bordo di vettura si era reso protagonista di manovre spericolate. Aveva con se’ un involucro termosaldato contenente circa 32 grammi di cocaina, oltre a una dose di hashish. Il successivo 8 aprile, i poliziotti hanno bloccato a Ballaro’ un 25enne che, alla loro vista, ha tentato di far perdere le proprie tracce tra i vicoli dello storico mercato. Negli slip aveva tre involucri di hashish e a casa, su una mensola della cucina, in un contenitore in plastica, due panetti di hashish e tre frammenti della stessa sostanza, per un peso complessivo superiore a 100 grammi. Il 14 aprile. invece personale della sezione Contrasto al Crimine diffuso, ha proceduto all’arresto di due palermitani di 24 e 29 anni. I due giovani sono stati trovati in possesso di chiavi che davano accesso a un magazzino di via Colonna Rotta nei pressi del quale erano stati notati stazionare in modo sospetto. Nel locale, sottopposto a perquisizione, c’erano 35 dosi di hashish e 15 di cocaina. Infine, il 16 aprile, personale della sezione investigativa Reati contro il patrimonio coadiuvata dall’unita’ cinofila dell’Upgsp, ha effettuato una perquisizione domiciliare, nei pressi di via Porta di Castro, a carico di un 45enne scoprendo 19 dosi di cocaina, una di marijuana, una di hashish e un bilancino di precisione. Sequestrati 540 euro. Complessivamente, l’attivita’ ha permesso di porre sotto sequestro 72,14 grammi di cocaina; 166,82 di hashish/ marijuana; e 670 euro. (AGI)