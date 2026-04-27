Oltraggio a Pubblico Ufficiale, a Piazza Armerina un arresto della Polizia

Nei giorni scorsi, La Polizia di Stato, e in particolare personale in forza al Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina, ha proceduto all’arresto di un soggetto a seguito di un ordine di esecuzione per espiazione di una pena detentiva pari a otto mesi di reclusione.I fatti oggetto della relativa vicenda penale risalgono al mese di novembre 2019 allorquando veniva denunciato all’Autorità giudiziaria dai poliziotti del Commissariato armerino per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale.Nell’ambito del relativo procedimento penale, l’imputato è stato condannato alla pena anzi indicata e successivamente ammesso al regime alternativo della detenzione domiciliare.Dopo esser stato rintracciato da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria del locale Commissariato, il soggetto è stato tratto in arresto e – dopo le formalità di rito – è stato condotto presso il proprio domicilio dove dovrà scontare la pena inflittagli. Ancora una volta, la Polizia di Stato assicura il rispetto della legge e contribuisce in mododecisivo alla tutela della giustizia e della sicurezza collettiva