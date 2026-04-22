Sicilia, Schifani: “A breve procederemo al rimpasto del governo”

“A breve procederemo al rimpasto del governo”. Lo ha annunciato in una intervista a Libero il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. E nell’intervista ha dichiarato anche che “Lo stato di salute di Forza Italia in Sicilia è buono, la Sicilia è azzurra e faremo il congresso di sicuro, al momento giusto. Nel 2022, il presidente Berlusconi mi ha chiesto di occuparmi della Sicilia, incarico che sto svolgendo e che mi porta a seguire il dibattito nazionale da una certa distanza. Ciò non mi impedisce, però, di sottolineare come Berlusconi, tenace sostenitore dell’inclusione, abbia sempre saputo trovare un saggio e sereno equilibrio tra l’esperienza dei parlamentari più anziani e il contributo delle nuove leve, ottenendo risultati significativi sia in termini di consenso sia nell’azione di governo. Mi auguro che questo metodo possa continuare anche in futuro”.

E ancora: “Quando mi sono insediato la Regione doveva recuperare un disavanzo di 4 miliardi e in una condizione di equilibrio finanziario fragile. Oggi abbiamo un surplus di oltre 5 miliardi. I numeri certificano un cambio di passo reale: gli investimenti sono aumentati da 13 a 23 miliardi, il Pil è cresciuto di più che nel resto del Paese. Negli ultimi tre anni l’occupazione si è incrementata del 12,6% e sono nate 60mila imprese”. Lo ha detto in una intervista a Libero il Governatore siciliano Renato Schifani. Come ha ridotto il debito? “Grazie anche al boom di entrate tributarie cresciute del 39% dovute al maggiore gettito fiscale dei nuovi investimenti fatti dalle imprese che scelgono sempre di più la Sicilia, in grado di garantire certezza dei tempi nel rilascio delle autorizzazioni. È migliorato anche il rating della Regione, come dicono i principali osservatori finanziari internazionali”. “Il turismo è sicuramente un asset fondamentale, ma sarebbe riduttivo attribuire solo a questo settore la crescita che stiamo registrando. Oggi la Sicilia cresce perché abbiamo rimesso in ordine i conti, migliorato l’efficienza amministrativa e reso il territorio più attrattivo per gli investimenti grazie alla semplificazione delle procedure autorizzative che ci ha reso più forti e più credibili”, dice. “Cè stata un’inversione di tendenza: l’occupazione cresce e il sistema economico è più dinamico. Nell’ultima legge di stabilità, abbiamo previsto 600 milioni di euro per favorire lavoro e imprese, creando così nuova occupazione stabile”, annuncia. Alla domanda se c’è un ”modello Sicilia” risponde: “Più che uno slogan, è un metodo: conti in ordine, regole più semplici e investimenti. Abbiamo dimostrato che rigore e crescita possono andare insieme. Questo è il punto”. Poi parlando dei 16 miliardi di fondi Pnrr, Schifani spiega quali sono i principali settori d’intervento per tali risorse: “Stiamo investendo soprattutto su sanità, lavoro, acqua e rifiuti, settori strategici per ridurre i divari e rendere la Sicilia più competitiva nel lungo periodo”. (Adnkronos)