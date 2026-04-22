Mussomeli, Circolo Pastori dona alla Fratres tavolo pieghevole

MUSSOMELI – I piccoli gesti tra Associazioni fanno davvero la differenza, non fosse altro per testimoniare un senso di sinergia estremamente prezioso per lo svolgimento dei servizi a favore della comunità. Si tratta anche di gesti di condivisione, sia del proprio operato sia di quello altrui. In questo spirito, il Circolo dei Pastori, con sede storica nella centralissima via Minneci, attraverso il presidente Domenico Messina e i soci Salvatore Catania e Salvatore Sorce, l’altro ieri sera ha donato un tavolo pieghevole da utilizzare nelle piazze, particolarmente utile per le attività di sensibilizzazione alla donazione del sangue. “Un bel momento di condivisione e gratitudine quello di ieri sera nella sede di Piazzale Mongibello – ha commentato Marilena Pastorello, alla presenza del Consiglio Direttivo Fratres e di una rappresentanza del Circolo dei Pastori di Mussomeli. Un grazie sincero e sentito al Circolo dei Pastori di Mussomeli per il tavolo ricevuto in dono: un gesto profondamente apprezzato.”