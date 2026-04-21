Caltanissetta, FdI sospende Bruzzaniti: decisione cautelativa dopo il caso Ecoclean

CALTANISSETTA – Il presidente del Consiglio comunale di Caltanissetta, Gianluca Bruzzaniti, è stato sospeso in via cautelativa da Fratelli d’Italia. Lo riferisce l’agenzia Adnkronos, citando fonti interne al partito.

Il provvedimento è stato adottato dal commissario regionale di FdI, Luca Sbardella, ed arriva all’indomani delle polemiche legate alla vicenda della società Ecoclean.

Bruzzaniti, infatti, è finito al centro del dibattito politico dopo la decisione del Tar di Palermo che ha confermato l’interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura nei confronti della società di pulizie nissena Ecoclean, di cui lo stesso presidente del Consiglio comunale detiene una quota del 20%.

La sospensione, secondo quanto riferito, ha carattere cautelativo ed è maturata nel contesto delle verifiche politiche interne al partito, in attesa degli sviluppi della vicenda amministrativa e giudiziaria.