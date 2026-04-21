Approvato Piano di Zona 2022/2024 del Distretto Socio-Sanitario D10 Mussomeli

“Con grande soddisfazione – scrive in una nota il presidente del D10 Distretto socio -sanitario Giuseppe Catania – annuncio l’approvazione, in tempi record, del Piano di Zona 2022/2024 del Distretto Socio-Sanitario D10, un risultato significativo che testimonia l’efficacia della collaborazione istituzionale e la capacità amministrativa del nostro territorio. Il Piano, che coinvolge il Comune capofila di Mussomeli insieme ai Comuni di Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba, prevede un investimento complessivo di 567 mila euro nell’arco del triennio. Risorse importanti che consentiranno di rafforzare e ampliare gli interventi sociali a favore delle fasce più fragili della popolazione. Grazie al progetto approvato, sarà possibile garantire servizi e azioni concrete rivolte alle famiglie vulnerabili, ai minori con disabilità, ai giovani e agli anziani, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e promuovere inclusione sociale e coesione territoriale. Questo importante traguardo è il frutto di un lavoro sinergico e responsabile. Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai colleghi sindaci e ai commissari degli altri Comuni del Distretto per la collaborazione e lo spirito costruttivo dimostrati. Un plauso particolare va all’Ufficio di Piano del Comune di Mussomeli, che con professionalità e dedizione, supportato dai referenti degli altri Comuni, ha reso possibile il raggiungimento di questo risultato in tempi così rapidi. Un ringraziamento altrettanto sentito va agli enti del Terzo Settore e a tutte le istituzioni che costituiscono la rete sociale del territorio, il cui contributo è fondamentale per costruire risposte efficaci, inclusive e durature ai bisogni delle nostre comunità. Continueremo a lavorare con determinazione per rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni della nostra comunità, consolidando un modello di governance condivisa e orientata al benessere dei cittadini”.