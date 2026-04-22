Governo, verso la nomina di 5 sottosegretari: Balboni a Giustizia, il vice sindaco di Palermo a Cultura

Potrebbe arrivare nel Consiglio dei ministri che si terrà oggi la nomina dei sottosegretari mancanti. Con qualche nome a sorpresa. Alberto Balboni, attuale presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, infatti, andrebbe alla Giustizia al posto di Andrea Delmastro. E Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo, verrebbe promosso al governo come sottosegretario alla Cultura. Sono questi, secondo quanto si apprende, i due nomi di Fratelli d’Italia scelti da Giorgia Meloni per riempire le caselle vuote nell’Esecutivo. Queste le altre nomine previste: Paolo Barelli (FI) andrà ai Rapporti con il Parlamento, Mara Bizzotto sostituirà il collega leghista Massimo Bitonci al Mimit e Massimo Dell’Utri (Noi Moderati) andrà alla Farnesina. (askanews)