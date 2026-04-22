Caltanissetta. Interrogazione di Federica Scalia al sindaco sulla sicurezza delle aree giochi nelle ville comunali

CALTANISSETTA. “Oggi ho depositato un’interrogazione rivolta al Sindaco in merito allo stato di manutenzione, sicurezza e fruibilità delle aree giochi presenti nelle ville comunali”. Lo ha annunciato la consigliera Federica Scalia.

“Ritengo che le aree verdi e i parchi pubblici siano spazi fondamentali per la crescita, il gioco e la socialità dei bambini, oltre che luoghi di incontro per famiglie e cittadini. Tuttavia, ho raccolto numerose segnalazioni che evidenziano criticità diffuse, tra cui giochi danneggiati, carenze nella manutenzione e nella pulizia.

Con questa interrogazione chiedo all’Amministrazione di fornire chiarimenti su diversi aspetti: dallo stato attuale delle aree giochi ai controlli effettuati, dagli interventi di manutenzione programmati alle risorse economiche stanziate, fino al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e accessibilità, con particolare attenzione ai bambini con disabilità.

Intendo inoltre porre attenzione ai tempi di risposta alle segnalazioni dei cittadini e alla possibilità di avviare nuovi interventi di riqualificazione, nonché all’installazione di giochi inclusivi.

La sicurezza dei bambini e la qualità degli spazi pubblici devono essere una priorità assoluta. È necessario garantire luoghi sicuri, accessibili e ben curati, all’altezza delle esigenze delle famiglie e della comunità”.