Serie D. Al “Tomaselli” la Nissa sfida l’Enna in un derby delle due Province con vista Lega Pro

Domenica 19 aprile lo stadio “Tomaselli” ospiterà il derby delle due Province tra Nissa ed Enna (ore 15). Un confronto che, in questi ultimi anni, tra sfide di campionato e Coppa Italia, è parecchio cresciuto grazie alla crescita esponenziale del fenomeno Nissa.

Il fatto che domenica al Tomaselli si giochi un derby con vista Lega Pro è la dimostrazione di una società che, in questi ultimi anni, è cresciuta al punto di potersi permettere di pronunciare “Lega Pro” con orgoglio e cognizione di causa. La partita con l’Enna, ovviamente, è di vitale importanza per la Nissa, come lo saranno le due ultime successive. Di certo la vittoria dei biancoscudati garantirebbe la conservazione del primo posto in classifica a due giornate dalla fine. E questo sarebbe un dato fondamentale. Bisognerebbe poi vedere se il Savoia sarebbe in grado di replicare o meeno allo scatto della Nissa!

Insomma, gira e rigira, trattasi di una partita che la Nissa non può permettersi di sbagliare e che, anzi, deve vincere ad ogni costo. Nel caso dell’Enna, invece, l’obiettivo è di non farsi risucchiare in zona play out. La Nissa vive questa vigilia con la solita passione. Il presidente Luca Giovannone, anche stavolta, ha lanciato un appello a tutti i tifosi affinchè riempiano domenica il “Tomaselli” non solo sul piano numerico, ma anche su quello dell’entusiasmo e della passione.

Il patron biancoscudato, così come tutto l’ambiente, sente che, in questo turno, la Nissa ha tra le mani una grande occasione che deve cercare quanto più possibile di sfruttare. Domenica alla Nissa mancherà Palermo perchè squalificato, mentre restano da valutare le condizioni di Alagna, uscito con un problema muscolare dopo 15 minuti ad Acireale domenica scorsa.

La gara di domenica, come già quella dell’andata nella quale la Nissa battè l’Enna 3-4 al “Gaeta” e i suoi tifosi non poterono sostenere la loro squadra in trasferta, non potrà essere vista in presenza da parte della tifoseria ennese.

Resta comunque netta la sensazione che domenica la Nissa possa, battendo l’Enna, trasformare l’occasione in attimo vincente per provare a conquistare un nuovo vantaggio solitario dal quale ripartire per il rush finale delle ultime due sfide (con Sambiase fuori casa e Paternò in casa).