Caltanissetta, benessere psicofisico e tutela dell’ambiente: studenti dell’ITET “Rapisardi–Da Vinci” in uscita didattica al Parco delle Madonie

L’ITET “Rapisardi – Da Vinci” di Caltanissetta, promuovendo tra tutte le attività che ne contraddistinguono la mission d’istituto anche attività di benessere psicofisico e tutela dell’ambiente, ha svolto in data 16 aprile 2026 una uscita didattica presso il Parco delle Madonie coinvolgendo gli alunni della classe 5Dart.









I docenti accompagnatori, prof. Buccheri Michele e prof. Bileci Ezio, hanno guidato gli studenti tra varie attività sia per favorire la coordinazione psicomotoria sia per apprezzare e rispettare l’ambiente naturale che contraddistingue il nostro territorio, oltre che favorire almeno per un giorno un sano distacco dall’utilizzo di smartphone e rafforzare i legami sociali in un contesto naturale e reale. Le attività proposte hanno spaziato da percorsi acrobatici ad orienteering nella foresta e pratica di tiro con l’arco, attività altresì affiancate anche da delucidazioni sulle caratteristiche naturali e geografiche dell’ambiente circostante. Gli alunni hanno mostrato un forte interesse a tutte le attività e assaggiato prodotti tipici della zona con ingredienti naturali e a km zero.