Serie D. A Ragusa nel derby salvezza la Sancataldese cerca il colpo di coda per rilanciarsi in classifica

E’ una Sancataldese che affronta il derby esterno con il Ragusa con l’acqua alla gola. La situazione di classifica, che la vede ferma a quota 27, ma anche il momento difficile che la squadra sta attraversando anche sotto l’aspetto psicologico, fanno si che questa sia una trasferta parecchio delicata per le sorti della compagine verdeamaranto.

Ovviamente, nonostante la sconfitta di domenica scorsa, la parola d’ordine in casa Sancataldese è quella di provarci, di non mollare, di tentare il tutto per tutto per cercare di portare a casa un risultato positivo che, con questa situazione, sarebbe un autentico miracolo di carattere, forza e generosità.

La Sancataldese, a dire il vero, questi attributi ce li ha nel suo Dna: squadra abituata a lottare e a non cedere mai. Il Ragusa è leggermente fuori la zona play out con 32 punti, ma è chiaro che anche gli iblei necessitano di punti in chiave salvezza. Insomma, un vero e proprio derby salvezza che coinvolge due squadre che in questi ultimi anni hanno dato tanto al calcio di serie D.

Il tecnico Giovanni Campanella ha preparato con estrema professionalità la trasferta di Ragusa. Un match che la Sancataldese può provare a far girare dalla sua parte, a patto che l’approccio sia quello giusti e che le gambe non tremino nelle occasioni che contano. La partita tra Ragusa e Sancataldese potrà essere vista anche dai tifosi ospiti. Dunque la Sancataldese potrà contare sul sostegno ammirevole del tifo organizzato per tentare di conquistare una vittoria che avrebbe un valore incalcolabile per le sorti del suo campionato.

Per la partita di domenica Ragusa – Sancataldese il prezzo dei biglietti per il settore ospiti sarà di 10 euro in Tribuna C. I biglietti sono acquistabili anche online su: www.postoriservato.it. I tagliandi sono nominativi, quindi per l’acquisto occorre essere muniti di documento d’identità. Non è considerata valida la patente.