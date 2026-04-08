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Seminario di formazione storico giuridico “Repubblica e Autonomia siciliana: evoluzione e prospettive a ottant’anni dalle origini”

Redazione 1

Seminario di formazione storico giuridico “Repubblica e Autonomia siciliana: evoluzione e prospettive a ottant’anni dalle origini”

Mer, 08/04/2026 - 17:10

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Ottant’anni di Repubblica e di Autonomia Siciliana: un traguardo storico che diventa occasione di riflessione profonda per il mondo della scuola. Il prossimo 16 aprile 2026 alle ore 9:30, l’Aula Magna dell’I.I.S. “E. Majorana – A. Cascino” di Piazza Armerina ospiterà un importante seminario di formazione organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V– Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna.

L’evento non è solo una celebrazione, ma un vero e proprio laboratorio di analisi critica. Al centro del dibattito, la genesi della nostra democrazia e la tenuta dei principi di autonomia e partecipazione civile. Grazie al contributo di illustri relatori del mondo accademico e della magistratura, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le radici dello Statuto Speciale della Regione Siciliana e la sua evoluzione nel contesto nazionale.

A dare ulteriore prestigio all’iniziativa sarà la partecipazione del Direttore Generale dell’USR Sicilia, Filippo Serra. La sua presenza sottolinea l’attenzione che i vertici dell’istruzione regionale riservano alla realtà scolastica del territorio di Caltanissetta ed Enna.

Il seminario si configura come un momento di formazione, pensato per offrire a dirigenti, docenti e al personale dell’USR Sicilia le chiavi di lettura necessarie a interpretare la complessità del presente. In un’epoca di profonde riforme, la scuola non può limitarsi a trasmettere nozioni, ma deve farsi interprete dei valori costituzionali, trasformando la memoria storica in progettualità didattica.

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