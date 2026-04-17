Seconda Categoria. L’Atletico Nissa cerca la vittoria con la Valguarnerese per conquistare la 1^ Categoria

Finale play off di Seconda categoria per l’Atletico Nissa domenica 19 aprile. Avversario dei nisseni del presidente Salvatore Messina sarà la Valguarnerese e il match si disputerà a Calascibetta alle ore 16,30.

L’Atletico Nissa s’è qualificato alla finale play off promozione per la Prima Categoria battendo domenica scorsa lo Sporting Academy Eubea 0-1 in un match intenso e tirato più che mai.

Ora la squadra di Giacomo Serafini ha l’occasione per poter conquistare sul campo la promozione in Prima Categoria. Un risultato che, se raggiunto, avrebbe dell’eccezionale. In questi giorni, dopo la conquista della finale l’ambiente Atletico Nissa s’è stretto attorno alla società in vista di questa trasferta che vale un campionato.

L’Atletico Nissa, forte dell’entusiasmo dei suoi sostenitori e della forza della sua rosa, proverà sovvertire un pronostico che, sulla carta, è dalla parte della Valguarnerese in quanto, per migliore classifica, potrà giocare per due risultati utili su tre. Ai nisseni invece servirà la vittoria, per cui la squadra di Serafini e Messina è pronta a dare battaglia per cercare di vincere e conquistare la Prima Categoria. Arbitrerà l’incontro Alessio Cunsolo di Acireale.