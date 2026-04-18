Scuola. Il benessere, più dei buoni voti: cosa chiedono gli studenti

Oltre 8 studenti su 10 si sentono rispettati e accolti a SCUOLA, e una larga maggioranza dichiara di vivere positivamente le relazioni con compagni e docenti. Un quadro che conferma quanto il benessere sia oggi la vera base su cui costruire competenze e apprendimento. Sentirsi ascoltati, accettati e parte di una comunità è ciò che gli studenti chiedono oggi alla SCUOLA. Più ancora dei risultati o delle performance, emerge con forza il bisogno di relazioni autentiche, di un ambiente in cui potersi esprimere senza giudizio e di un percorso che li aiuti a capire chi vogliono diventare.

A dirlo sono i dati del sondaggio condotto da iSchool nel marzo 2026, che ha coinvolto un totale di 20 classi, dalla prima alla quinta. Un campione ampio e rappresentativo, che restituisce una fotografia dello stato d’animo e delle aspettative dei ragazzi. L’indagine, realizzata grazie alla collaborazione dei docenti e degli studenti della classe V del Liceo delle Scienze Umane, e proposta attraverso un questionario a risposta chiusa compilabile in forma anonima in pochi minuti, è stata anche occasione di confronto e riflessione condivisa all’interno delle classi.

I dati raccolti delineano un quadro significativo, che mette al centro la qualità delle relazioni e il benessere complessivo degli studenti: BENESSERE EMOTIVO – Il benessere personale si conferma una dimensione fondamentale: l’81% degli studenti afferma di sentirsi accettato a SCUOLA e il 78% dichiara di sentirsi al sicuro. Due elementi che rappresentano la base per uno sviluppo sereno e una partecipazione autentica alla vita scolastica.

RELAZIONI TRA PARI – Le risposte evidenziano un contesto generalmente positivo: una quota pari all’86% degli studenti dichiara di sentirsi rispettata dai compagni e l’81% si sente libero di esprimere la propria opinione in classe. Allo stesso tempo, l’80% afferma di sentirsi a proprio agio nel chiedere aiuto ai compagni, confermando l’importanza del gruppo dei pari come spazio di supporto e confronto.

RELAZIONE CON I DOCENTI – Il rapporto con gli insegnanti emerge come un elemento centrale dell’esperienza scolastica: l’85% degli studenti ritiene che i docenti siano disponibili e l’82% si sente rispettato da loro. Un dato che sottolinea il ruolo chiave della relazione educativa nella costruzione di un ambiente di apprendimento efficace.

ATTIVITÀ DIDATTICHE E PARTECIPAZIONE – Sul fronte delle attività didattiche, l’81% degli studenti dichiara di poter partecipare attivamente durante le lezioni. Un indicatore rilevante, che evidenzia quanto il coinvolgimento diretto sia percepito come parte integrante dell’esperienza scolastica.

AMBIENTE SCOLASTICO – Anche il contesto fisico e generale contribuisce al benessere complessivo: l’85% degli studenti considera gli spazi della SCUOLA accoglienti e il 79% afferma che, nel complesso, la SCUOLA è un ambiente in cui sta bene. Un risultato che rafforza il legame tra qualità degli spazi, relazioni e apprendimento.