San Cataldo. Rinnovate le cariche sociali alla “Cesare Battisti”: riconfermato presidente Aldo Saetta

SAN CATALDO. La Società Cesare Battisti di San Cataldo ha rinnovato Domenica 19 Aprile 2026 le cariche sociali per il quadriennio 2026/2030. Il Presidente uscente Geom. Aldo Saetta è stato riconfermato alla guida del sodalizio. Una riconferma annunciata da tempo, dal momento che non è stata presentata nessuna altra lista. Per norme statutarie si è dovuto ugualmente votare pur non essendoci altre liste.

Si sono recati alle urne nr 157 soci che hanno espresso per la lista del Presidente Saetta Aldo nr 152 voti,nr 4 schede bianche ed nr 1 scheda nulla Il seggio elettorale composto dal Presidente Ivano Puzzangara e dagli scrutatori Amico Salvatore, Baglio Salvatore , Falzone Salvatore, Naro Salvatore. Si è votato di mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e di pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

Questa la Lista presentata che è stata eletta: Presidente Saetta Aldo, Consiglieri : Anzalone Maria Carmela, Bellanca Francesco, Bellomo Roberto, Ilardo Angelo, Lazzara Patrizia, Maira Francesco, Maria Gaetana, Palermo Catania, Profeta Giovanni, Puzzangara Michele, Riggi Teresa Rita, Sardo Filippo, Sciortino Vincenzo e Urso Giuseppe. Collegio dei Probiviri eletti Ilardo Luigi, Privitera Rosario, Raimondi Ignazio, Scarantino Salvatore e Cammarata Ivan. Successivamente verranno nominati dal Consiglio il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario e il Cassiere.

