San Cataldo. La Sancataldese, assieme al suo presidente, hanno incontrato l’arciprete Alessandro Giambra donandogli la maglia verdeamaranto

SAN CATALDO. Un incontro davvero speciale, ma anche l’occasione per creare un momento di confronto tra sport e religione. E’ quello che ha visto i giocatori della Sancataldese incontrare in Chiesa Madre l’arciprete don Alessandro Giambra.

’’’è trattato di un momento oltremodo qualificante per la squadra e la dirigenza. Ad accompagnare i giocatori, tra gli altri, c’è stato il presidente Ivano La Cagnina. La Sancataldese sarà impegnata domenica in un derby molto duro contro il Ragusa.

La società ha donato una maglia all’arciprete che ha benedetto la squadra ringraziando giocatori e dirigenti per l’incontro che tradizionalmente la stessa società tiene con l’Arciprete di San Cataldo e Parroco della Chiesa Madre.