Promozione. Serradifalco e Sommatinese cercano i tre punti contro Akragas e Pro Ragusa

Nel campionato di Promozione, girone D, si disputa domenica la penultima giornata di campionato. Con la Vigor Gela ormai retrocessa in Prima Categoria, a proseguire nella loro missione in questa categoria sono rimaste Serradifalco e Sommatinese.

Il Serradifalco, che attualmente in classifica ha 37 punti, in queste ultime giornate proverà vedere se è possibile lottare sino in fondo per un posto nella griglia dei play off. I falchetti affrontano in casa la corazzata Akragas, seconda in campionato e grande rivale della capolista Priolo.

Il match con il “Gigante” akragantino, sia chiaro, non sarà semplice per Governali e compagni, ma è chiaro che i falchetti hanno qualità e soprattutto un assetto tecnico e di gioco che li pongono ben lontani dal Serradifalco della prima parte di stagione. I falchetti, che allo stadio Antonio Alaimo hanno già messo a segno un’impresa battendo il Priolo, punteranno a battere anche l’Akragas sua concorrente diretta.

La Sommatinese invece se la dovrà vedere fuori casa contro il Pro Ragusa, attualmente quinto in classifica. Per i granata sommatinesi, che punteranno sul senso del gol di Vaccaro e sull’esperienza dei vari Giardina, Cigna, Pulci, un match da giocare con estrema attenzione dal primo all’ultimo minuto contro un avversario sempre temibile e insidioso. (Foto Serradifalco Calcio)