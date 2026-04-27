Droga, scoperto laboratorio clandestino nel Palermitano: 2 arresti

Un laboratorio di lavorazione e confezionamento di cannabis e droghe sintetiche è stato scoperto dalla guardia di finanza di Palermo a Grisì, frazione di Monreale. Arrestate due persone (una in cella e l’altra ai domiciliari) e sequestrati oltre 50 chili di derivati della cannabis e di droghe sintetiche, oltre a 7.500 euro in contanti. L’operazione è scattata da un controllo stradale a Palermo: i due trasportavano in auto circa 500 grammi di ketamina e pasticche di metanfetamine. A questo punto sono scattati i controlli nelle abitazioni dei due: in una di queste è stato scoperto un vero e proprio laboratorio domestico attrezzato per la trasformazione delle droghe. Trovati anche cannabis e droghe sintetiche che sarebbero state poi lavorate per essere immesse sul mercato: oltre 46 chili di fiori di marijuana e trinciato, 819 spinelli pre-confezionati e pronti per la vendita, liquidi ai cannabinoidi pronti per la ricarica di sigarette elettroniche, oltre quattro chili di caramelle e dolci a base di principio attivo stupefacente, ketamina e pasticche di metanfetamine. L’organizzazione utilizzava bustine colorate, loghi personalizzati, etichette e sigillatrici a caldo per dare alle singole dosi un aspetto professionale, simulando la vendita di prodotti con una vera e propria strategia di marketing. La merce sequestrata, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato ricavi stimati per oltre 172.000 euro. (Dire)