Mussomeli, presentate due liste per le Amministrative del 24 e 25 maggio 2026; “Mussomeli in Comune” con Nigrelli e “Insieme si può” con Noto.

MUSSOMELI – Presentate nella giornata di ieri, in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, due liste civiche: la prima, in continuità con l’amministrazione uscente, denominata “Mussomeli in Comune”, guidata dall’avvocato Gianluca Nigrelli candidato sindaco di cui fanno parte Giuseppe Catania, Seby Lo Conte, Yosella Schifano, Salvatore Castiglione, Jessica Valenza, Rosalia Morreale, Maria Rita Bellanca, Maria Bonomo, Myrian Mingoia, Francesco Mistretta, Giuseppe Misuraca, Nicola Montagnino, Alessandro Noto, Enza Sorce, Salvatore Scavone ed Elisa Spoto. Assessori designati Giuseppe Catania, Salvatore Castiglione, Yosella Schifano e Jessica Valenza. C’è ancora da definire l’assegnazione del quinto assessore della futura giunta che sarà oggetto di ulteriori valutazioni. L’altra” lista, invece, formata da gruppi diversi, denominata “Insieme si può” con Daniela Noto candidato sindaco, è formata da Simone Capodici, Maria Fasino, Simona Graziella Garofalo, Riccardo Giardina, Gaetano La Piana, alvatore Lanzalaco, Davide Salvatore Mancuso, Shantal Maniscalco, Vincenzo Nigrelli, Lorena Pennica, Cettina Piazza, Francesco Piazza, Angela Renda, Salvatore Scannella, Salvatore Giuseppe Sorce e Ilaria Sparacello. Assessori designati sono Gero Valenza, Loredana di Salvo, Bruno Imperia