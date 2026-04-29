Amministrative Messina, M5S presenta la lista insieme a Controcorrente. De Luca(M5S): “Sosteniamo con convinzione la candidatura di Antonella Russo”

Movimento 5 Stelle e Controcorrente, la formazione politica guidata da Ismaele La Vardera, hanno presentato la lista per le prossime elezioni amministrative del Comune di Messina a sostegno della candidatura a sindaco di Antonella Russo. “Presentiamo una lista che nasce da un progetto politico chiaro – dice il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca – costruire un’alternativa credibile per Messina e per la Sicilia, fondata su legalità, trasparenza e attenzione ai bisogni reali dei cittadini. La collaborazione con Controcorrente rappresenta una scelta coerente, perché condividiamo battaglie importanti e una visione di cambiamento netto rispetto al passato”. “Sosteniamo con convinzione la candidatura di Antonella Russo, una figura credibile, radicata sul territorio e capace di interpretare una proposta di governo seria per la città – prosegue – Si tratta di una proposta politica di rottura, aperta al contributo di tutte le forze civiche e sociali che vogliono costruire un percorso serio e alternativo ai modelli amministrativi che hanno governato la città negli ultimi anni. Messina ha bisogno di voltare pagina, con un progetto che metta al centro ambiente, servizi, diritti e sviluppo sostenibile”. De Luca evidenzia anche l’importanza del radicamento territoriale della lista: ”Abbiamo costruito una squadra composta da persone che vivono quotidianamente la città, che conoscono le criticità dei quartieri e che vogliono impegnarsi per migliorare concretamente la qualità della vita dei messinesi. Questa lista è un punto di partenza. Un progetto aperto, che punta a rafforzarsi ulteriormente e a coinvolgere tutte le energie sane della città, con l’obiettivo di costruire, insieme ad Antonella Russo, un’alternativa seria e credibile per il futuro di Messina”. (Adnkronos)