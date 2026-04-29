Incidente con cinque feriti a Palermo, coinvolti un furgone e tre auto

Incidente con cinque feriti a Palermo, in via Rosario Nicoletti, arteria che conduce alla borgata marinara di Sferracavallo e all’innesto verso l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Coinvolti un furgone e tre auto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Le ferite riportate dai cinque, trasportati in ospedale, sono di diversa entità. L’incidente ha paralizzato il traffico nella zona e, in particolare, quello in entrata dall’autostrada dove si registrano diversi chilometri di coda. per questo motivo lo svincolo di Sferracavallo è stato chiuso. (Dire)