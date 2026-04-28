Caltanissetta. All’Asp pagate le indennità di Pronto Soccorso 2025

CALTANISSETTA. A pochissimi giorni dall’emanazione del decreto regionale, l’ASP di Caltanissetta dimostra concreta vicinanza ai propri operatori sanitari procedendo con estrema tempestività alla liquidazione delle somme relative all’indennità di Pronto Soccorso e per le particolari condizioni di lavoro in attuazione del D.A. n. 398/2026 emesso dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in data 1 aprile 2026.

Grazie a un’azione amministrativa rapida e mirata, l’Azienda ha recepito immediatamente le direttive dell’Assessorato della Salute per premiare il personale impegnato in prima linea nei servizi di emergenza-urgenza, in continuità con le somme già riconosciute e corrisposte per le annualità 2022, 2023 e 2024.

Il provvedimento regionale ha definito il riparto delle risorse destinate a ristorare il disagio operativo del personale della dirigenza e del comparto impegnato nei servizi di emergenza-urgenza per l’anno 2025.

Tale decreto ha assegnato all’ASP di Caltanissetta risorse per un totale complessivo di € 847.449,48, così suddivise:

* € 185.417,55 per il personale della Dirigenza Medica;

* € 662.031,93 per il personale del Comparto Sanità.

Le somme sono state ripartite seguendo i criteri congiuntamente definiti in sede di confronto regionale con le Organizzazioni Sindacali.

L’ndennità di natura accessoria viene corrisposta in ragione dell’effettiva presenza in servizio e si pone l’obiettivo di riconoscere il valore del lavoro svolto in prima linea nelle aree dell’emergenza.

L’Azienda specifica, inoltre, che le somme erogate sono al di fuori dei tetti di spesa ordinari per il personale dipendente, garantendo così la piena copertura finanziaria attraverso i trasferimenti regionali previsti dalle leggi di bilancio nazionali e regionali e conferma, infine, la propria politica di massima attenzione verso i diritti economici del personale.