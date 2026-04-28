Ad Agrigento C.destra diviso su candidati sindaco, a Enna Crisafulli senza simbolo Pd. Il 24 e 25 maggio al voto 71 comuni in Sicilia, tre sono capoluoghi

Per le elezioni comunali di maggio ad Agrigento il centrodestra è spaccato. L’ex deputato regionale Luigi Gentile si candida a sindaco appoggiato da quattro liste: Lega, Dc, Gentile Sindaco e Noi moderati-Sud Chiama Nord. Dino Alonge, avvocato, è invece il candidato di Forza Italia (che presenta due liste, cioè oltre a quella di bandiera anche Forza Azzurri), Mpa-Grande Sud, Udc e Fratelli d’Italia. Compatto il centrosinistra che, con il movimento Controcorrente del deputato regionale Ismaele La Vardera, candida a sindaco Michele Sodano, ex deputato nazionale del M5s. Le liste a suo supporto sono, oltre quella di La Vardera, anche quella del Pd e Casa Riformista. Outsider Giuseppe Di Rosa, ex consigliere comunale e dipendente del ministero della Giustizia in pensione, per alcuni anni ha svolto attività con il Codacons; due le liste civiche a supporto della sua candidatura: Agrigento Amore Mio e Liberiamo Agrigento.

I comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio sono 71. Oltre ad Agrigento ci sono altri due capoluoghi Messina e Enna. In quest’ultimo il campo progressista ha candidato l’ex senatore e deputato regionale Mirello Crisafulli, una lunga militanza nel Pci , Pds, Ds, a cui però il Pd non ha concesso il simbolo per il suo coinvolgimento in vecchie indagini da cui è uscito senza macchia. Lui risponde: “A Enna il simbolo del Pd sono io”. Ezio De Rose, medico ed ex presidente del consiglio comunale, è sostenuto da FdI, Fi, Mpa-Grande Sud e Nm. Corre per la poltrona di sindaco anche Ezio Fiammetta sostenuto da liste civiche e da Controcorrente.

A Messina i candidati alla poltrona più alta di palazzo Zanca sono quattro. Il più quotato è il dimissionario Federico Basile (ha lasciato il 7 febbraio) anticipando il voto di un anno, appoggiato da diverse liste civiche e dal movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Il centrodestra candida Marcello Scurria sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Dc, Udc, Partito animalista, Partito Repubblicano, Grande Sicilia-Mpa. Antonella Russo, consigliera comunale Dem, è appoggiata da Pd, M5s, Avs, Controcorrente e + Europa. Poi ci sono due candidati civici Lillo Valvieri (lista Valvieri Sindaco) e Gaetano Sciacca (lista Rinascita Messina).

In 54 comuni si eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, negli altri 17 (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) invece si voterà col proporzionale.