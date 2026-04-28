Presentato il libro di Angelo Carvello “Il Mortorio di Delia – Con la Bibbia in mano”

DELIA. In aula consiliare ha avuto luogo la presentazione del volume “Il Mortorio di Delia – Con la Bibbia in mano”, l’ultima fatica del Dott. Angelo Carvello. E’ stato un momento di profonda riflessione che ha visto la partecipazione di numerosissime persone, di Delia e non, accomunate da una profonda passione per il capolavoro dell’Orioles.

Il Dott. Carvello non è nuovo nel panorama culturale deliano: appassionato e cultore d’eccellenza continua a svolgere un ruolo fondamentale per Delia, tramandando con dedizione una storia secolare che riesce a coinvolgere ogni generazione, dalle più sagge alle più giovani, garantendo che il patrimonio delle tradizioni non vada mai perduto. Pro Loco e Associazione Settimana Santa hanno promosso e organizzato l’evento. a vitale per il nostro tessuto cittadino.