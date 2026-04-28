Caltanissetta. Approvato il Bilancio Consuntivo 2025 dall’Assemblea provinciale dell’Auser

CALTANISSETTA. Si è riunita l’assemblea Provinciale AUSER Caltanissetta che ha approvato alla unanimità il bilancio consuntivo 2025. Nel 2025 si è registrato un aumento del tesseramento del +20% e del +17% nella campagna per il 5×1000.

Completata la Presidenza Provinciale con l’elezione di Gabriella Gallo e Laura Pulci che affiancano il Presidente Salvatore Pelonero. Nel dibattito molto partecipato è stata espressa preoccupazione sui temi della guerra, sul pericoloso narcisismo e cinismo maligno di Trump che causa tanti morti innocenti.

Inoltre, è stata espressa preoccupazione sulla decisione del governo nazionale che ha dato un duro colpo alla riforma della non autosufficienza, rinviando l’applicazione della legge di riforma con un decreto al 2028, l’ennesimo duro colpo al nuovo sistema di cura delle persone con fragilità fisica o mentale.

La Legge, approvata nel 2023, aveva il suo punto qualificante nella presa incarico da parte dei servizi sociosanitari delle esigenze della persona nel suo complesso.

Il 15 e 16 maggio L’AUSER e impegnata insieme alla CGIL e alle Associazioni per la raccolta firme per il disegno di legge a favore della sanità pubblica. Alla riunione odierna ha partecipato per la segreteria provinciale della CGIL Rosario Catania e Lina Sciascia per lo SPI-CGIL. Ha concluso il dibattito Il presidente Regionale Auser Giorgio Scirpa .