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Caltanissetta. Cittadinanza onoraria a Luca Giovannone, la proposta di Matilde Falcone: “Il suo forte attaccamento alla città lo ha reso a tutti gli effetti un vero cittadino nisseno”

Redazione 3

Caltanissetta. Cittadinanza onoraria a Luca Giovannone, la proposta di Matilde Falcone: “Il suo forte attaccamento alla città lo ha reso a tutti gli effetti un vero cittadino nisseno”

Mer, 29/04/2026 - 10:05

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“Il presidente della squadra di calcio SSD Nissa FC , Luca Giovannone, si è fatto carico con grande impegno di portare avanti il progetto sportivo, investendo risorse significative e contribuendo in modo concreto alla crescita della squadra. Il suo forte attaccamento alla città, pur non essendo nativo di Caltanissetta, lo ha reso a tutti gli effetti un vero cittadino nisseno. Egli dimostra un amore autentico per questa comunità, offrendo un esempio importante a noi stessi nisseni, che talvolta fatichiamo a valorizzare e sostenere adeguatamente la nostra città.Ottimismo ed entusiasmo sono qualità fondamentali nella vita, e Luca Giovannone le incarna pienamente. Per queste ragioni, sarebbe opportuno valutare il conferimento della cittadinanza onoraria a una persona che ha investito tanto nel nostro territorio, contribuendo a portare in alto il nome della Nissa. Mi auguro che l’Amministrazione comunale voglia riflettere con attenzione su questa proposta: Luca Giovannone merita, più di chiunque altro, questo riconoscimento.” Così in una nota Matilde Falcone, già assessore comunale di Caltanissetta.

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