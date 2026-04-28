Santa Caterina. Il 7 maggio inaugurazione del nuovo campo sportivo comunale

SANTA CATERINA. Il 7 maggio alle ore 18 sarà inaugurato il nuovo campo sportivo comunale, un’opera importante per Santa Caterina realizzata grazie a un investimento di 1.200.000 euro. Nel corso dell’evento è prevista una partita amichevole tra bambini, ma anche la presentazione dei murales dedicato a Falcone e Borsellino, simboli dell’antimafia.

Prevista la scopertura della targa di intitolazione. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni locali e regionali per i saluti ufficiali. L’amministrazione comunale uscente ha precisato che “l’iniziativa ha carattere esclusivamente istituzionale, legata alla consegna alla comunità di un’opera pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Un momento di condivisione per tutta la comunità, all’insegna dello sport, della legalità e della partecipazione”.