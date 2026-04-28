Pallavolo Femminile. La niscemese Sara Caruso convocata in Nazionale

La niscemese Sara Caruso è stata convocata dal Ct della nazionale di Pallavolo femminile Julio Velasco come centrale nella squadra B. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione azzurra attualmente in corso, il CT Julio Velasco ha illustrato i programmi di lavoro stagionali e, al contempo, ha reso nota la lista della atlete che prenderanno parte agli impegni azzurri dell’estate 2026.

La squadra A propone: PALLEGGIATRICI: Carlotta Cambi, Alessia Orro, Chidera Blessing Eze.LIBERI: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Ilenia Moro. OPPOSTE: Merit C. Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa. SCHIACCIATRICIAlice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova. CENTRALI: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini.

SQUADRA B PALLEGGIATRICI: Asia Bonelli, Francesca Scola. LIBERI: Federica Pelloni, Sara Panetoni. OPPOSTE: Giorgia Frosini, Binto Diop. SCHIACCIATRICI: Alessia Bolzonetti, Alice Nardo, Valeria Battista, Beatrice Gardini, Anna Piovesan. CENTRALI: Katja Eckl, Sara Caruso, Veronica Costantini, Islam Gannar. La lista ufficiale delle 30 atlete per la VNL sarà resa nota il 13 maggio. (foto Gianni Ragazzoni)