Scoperta e sequestrata dalla GdiF di Agrigento una cantina abusiva in un’azienda agricola di Palma di Montechiaro

Scoperta e sequestrata dalla guardia di finanza di Agrigento una cantina abusiva in un’azienda agricola di Palma di Montechiaro. Nessuna autorizzazione sanitaria è stata esibita alle fiamme gialle tra quelle necessarie per la produzione e la conservazione di alimenti e bevande destinati al commercio. La cantina era sprovvista anche dei requisiti igienico-strutturali richiesti dalle norme. l’attività è stata chiusa e i finanzieri della tenenza di Licata hanno sequestrato oltre ottomila litri di vino, sia sfuso che imbottigliato, completamente privo di tracciabilità e certificazione d’origine. (Dire)