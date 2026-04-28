Dl Lavoro. Meloni, stanzia 1 mld ma incentivi solo a chi applica salario giusto

Il decreto-legge approvato oggi in Cdm “stanzia quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali, in particolare quelli legati all’assunzione dei giovani under 35, all’assunzione delle donne e all’assunzione dei lavoratori nell’area Zes. Ma con una novità che consideriamo molto importante: a quegli incentivi si può accedere solo ed esclusivamente se si riconosce e si applica ai propri lavoratori quello che definiamo il ‘salario giusto'”.
Così la presidente del Consiglio, Giorgia MELONI, parlando in conferenza stampa. Che cosa si intende per salario giusto? “Si intende il trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore, che chiaramente non è composto solamente dal salario orario, ma da tutti gli elementi economici che concorrono a formare il contratto in favore del lavoratore”, ha spiegato MELONI