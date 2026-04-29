Borgo Santa Rita, buche in strada rattoppate dal parroco: avviati i lavori. Don Carvello: “Grazie all’Amministrazione di Caltanissetta e al mio Vescovo”

Sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale lungo la via che conduce al borgo Santa Rita, alle porte di Caltanissetta, dopo l’appello lanciato dal parroco Carmelo Carvello. Il sacerdote aveva deciso di intervenire personalmente per rattoppare le buche della strada, segnalando i disagi per fedeli e residenti e attirando l’attenzione sulle condizioni della strada. “Devo esprimere la mia gratitudine al Comune di Caltanissetta, era doveroso – dice Carvello – però va detto che hanno superato delle difficoltà notevoli. Ma la cosa più importante è che siamo giunti ad un risultato”.

Il parroco ringrazia anche il vescovo di Caltanissetta, Mario Russotto: «Mi è vicino in questo percorso non solo di evangelizzazione ma anche di promozione umana». L’intervento arriva a pochi giorni dalla festa di San Giuseppe Lavoratore, in programma il primo maggio, che richiama ogni anno numerosi fedeli al borgo. «Avremo migliaia di persone per la tavolata e le rappresentazioni», aggiunge Carvello. La vicenda si era trasformata in un caso nazionale dopo l’iniziativa del sacerdote, che aveva deciso di agire in prima persona di fronte alle difficoltà segnalate dalla comunità. (ANSA).