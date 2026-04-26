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Madrid, oggi Sinner-Moller al terzo turno – Il match in diretta

AdnKronos

Madrid, oggi Sinner-Moller al terzo turno – Il match in diretta

Dom, 26/04/2026 - 15:33

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner scende in campo a Madrid. Oggi, domenica 26 aprile, il tennista azzurro sfida il danese Elmer Moller nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Sinner è reduce dalla vittoria nel secondo turno contro il francese Benjamin Bonzi, battuto in tre set con il punteggio di 6-7 (6-8), 6-1, 6-4. Si comincia intorno alle 16. Dove vedere Sinner-Moller? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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