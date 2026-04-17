La scuola siciliana riscrive le regole del benessere digitale basato su ascolto e dialogo. All’ARS convegno della Rete delle scuole dialogiche per un uso consapevole dell’IA

Promuovere un uso consapevole dell’intelligenza artificiale attraverso l’ascolto e il dialogo a scuola e in famiglia.

Sono 145 le istituzioni scolastiche di tutte le province della Sicilia che hanno già aderito alla Rete scuole dialogiche che ha promosso il convegno regionale in due tappe dal titolo ‘Umano e digitale: l’approccio dialogico tra intelligenza artificiale e orizzonti del cuore’. Un incontro ospitato oggi, 17 aprile, nella Sala Piersanti Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana. Domani farà tappa all’Urban Center di Siracusa.

Due appuntamenti che pongono le basi della Carta di Palermo per il benessere digitale che nasce su ispirazione della Carta di Ottawa (1986) per la promozione della salute e che adesso si arricchisce delle pratiche dialogiche promosse dalla Rete. Una realtà, questa, sostenuta dalla legge regionale 25/2024 per contrastare la nomofobia, il ritiro sociale (hikikomori), le dipendenze dalle tecnologie digitali, il phubbing oltre che per governare in modo etico l’ingresso dell’IA nel mondo della scuola secondo le nuove linee guida ministeriali.

Un momento di esperienze condivise frutto dell’accordo di rete siglato tra l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, la Rete delle scuole dialogiche della Sicilia, il Forags (Forum regionale genitori), il Forsed (Forum regionale associazione per l’educazione) con il supporto scientifico del professore Marco Braghero dell’Università di Pisa, oggi fra i relatori. Ha aperto i lavori il deputato regionale Carlo Gilistro, componente della commissione salute, servizi sociali e sanitari sanità all’ARS. Tra i relatori il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Palermo Bernardo Moschella, il dirigente generale dell’Assessorato regionale dell’Istruzione Vincenzo Cusumano, Ilaria Virciglio, dirigente scolastico dell’IIS Ferrara di Palermo, scuola capofila della Rete nazionale, Daniela Lucangeli docente dell’Università di Padova, Emanuele Frontoni dell’Università di Macerata, Marcella Greco, coordinatrice regionale dell’associazione Hikikomori Italia genitori.