Italia, turiste aggredite ed abusate: marocchino ricercato

Prima si è impossessato del cellulare di una ragazza e della borsa dell’altra, poi ha abusato delle due giovani per restituire il maltolto. E’ quanto hanno dichiarato le due turiste olandesi nella denuncia per violenza sessuale nei confronti di un 31enne di origini marocchine che è ora ricercato. Nel loro racconto le due giovani, 23 e 24 anni, hanno riferito che l’altra notte, attorno all’una, stavano bevendo del limoncello su una panchina in piazza Duomo.

Ad un certo punto si sono avvicinati due individui con cui hanno cominciato a chiacchierare. Con uno si sono scambiate anche il contatto Instagram. Dopo che l’amico si è allontanato, le due ragazze e il 31enne hanno cominciato a darsi dei baci. Lui poi sarebbe diventato aggressivo. Spaventate, le giovani hanno deciso di andare in albergo, in viale Zara.

Lui però le ha seguite e in via Larga le ha aggredite: a una ha preso il telefonino che stava usando come navigatore e all’altra la borsa. “Non sapevo se stesse scherzando o se era serio”, ha spiegato una delle due vittime. Poi la violenza. Sono riuscite a liberarsi di lui a fatica, solo dopo che una delle due gli ha sferrato due pugni al volto. Nel verbale hanno messo nero su bianco che “non c’è stato alcun consenso”. Sono in corso le ricerche del presunto violentatore, individuato e identific