Italia, spaccia droga a scuola: arrestato 18enne

Un diciottenne di Cornate d’Adda, in provincia di Monza Brianza, è stato arrestato in flagranza di reato lo scorso 15 aprile per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata dopo l’intervento dei militare presso una SCUOLA superiore della zona. La direzione scolastica aveva segnalato che una studentessa minorenne era stata male nei giorni precedenti, tanto da richiedere il trasporto d’urgenza in ospedale.

Gli accertamenti sanitari svolti hanno confermato l’assunzione di ketamina da parte della ragazza, sostanza ricevuta da un compagno di SCUOLA. I carabinieri hanno quindi identificato il sospettato, un diciottenne, fino a quel momento incensurato. Sebbene il giovane abbia inizialmente tentato di sminuire la vicenda, ammettendo la cessione della dose di ketamina e consegnando spontaneamente una minima quantità di hashish per uso personale, il suo atteggiamento reticente ha spinto i militari ad approfondire i controlli.

La perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare nel garage dell’abitazione quattro panetti di hashish dal peso complessivo di oltre 400 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi L’arrestato è stato ristretto nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Treviglio e, dopo la direttissima, è stata applicata nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri territorialmente competente.