In Terza Categoria è testa a testa sino alla fine della stagione regolare tra Caterinese e Delia

Nel campionato di Terza Categoria si gioca l’ultima giornata della stagione regolare. Nella lotta di testa, dopo il sorpasso della Caterinese sul Delia a seguito della vittoria ottenuta a Serradifalco, la neo capolista Caterinese affronta fuori casa il Sutera. Le gare di questa ultima giornata si disputeranno tutte alle 16.
Il Delia (nella foto), invece sarà impegnato in casa contro il Real Suttano. I deliani puntano a vincere per tentare di riconquistare la vetta in caso di passo falso della Caterinese. Un evento, questo, che comunque non sembra di facile realizzazione viste le condizioni di gran forma in cui versa la compagine guidata da Paolo Di Francisca.
Completa il quadro delle partite di questa ultima giornata della stagione regolare, le gare: Montedoro – Campofranco, Tre Torri – Bompensiere e Acquaviva – La Riesina.
Questa la classifica della Terza Categoria: Caterinese 40, Delia 39, Tre Torri 27, Real Suttano 26, Acquaviva e Campofranco24, Montedoro e Bompensiere 18, Sutera 15, La Riesina 9.