Eccellenza. Il Niscemi vuol chiudere in bellezza: al Pontelongo arriva l’Avola e i gialloverdi puntano al successo

Nel girone B del campionato di Eccellenza, il Niscemi del presidente Alessandro Ristagno (nella foto) affronta in casa l’Avola. Trattandosi della 28^ giornata di campionato, per il Niscemi quella di domenica sarà anche l’ultima gara stagionale che i gialloverdi disputeranno al “Pontelongo”. La partita prenderà il via alle 16,30 e costituisce un appuntamento imperdibile per il pubblico niscemese che ha sempre seguito in questa stagione la squadra con grande passione ed entusiasmo.

Il tecnico del Niscemi Comandatore punta a battere l’Avola per chiudere in bellezza gli appuntamenti casalinghi in campionato. Al momento il Niscemi ha 38 punti e un eventuale successo permetterebbe ai giallo verdi di toccare e superare quota 40 in classifica. Tuttavia, l’avversario che si troverà di fronte è di quelli che considerare tosti è poco.

Il Calcio Avola, infatti, in questa stagione ha sempre lottato per le zone alte della classifica e attualmente è terzo in classifica con 48 punti in una classifica che si presenta alquanto complicata dalla presenza di diverse squadre che aspirano alla qualificazione nei play off.

Il Niscemi in casa ha fatto bene in questa stagione. Basti dire che in 14 gare giocate finora ha totalizzato 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte con 32 gol fatti e 16 subiti. Dunque, un modo per congedarsi dal proprio pubblico conquistando un successo che, se ottenuto, sarebbe il 10° stagionale, con un campo di successi di un terzo, 10, per tutte le gare di campionato (che sono 30).