CPI Caltanissetta: sindacati chiedono trasparenza sul trasferimento nella nuova sede PNRR

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Le OO.SS. FP CGIL e COBAS/CODIR di Caltanissetta intervengono nuovamente sulla procedura di acquisizione del nuovo immobile destinato al Centro per l’Impiego di Caltanissetta, finanziato con fondi PNRR, chiedendo un approfondimento istituzionale su criteri di selezione, trasparenza dell’iter e coerenza con requisiti di sicurezza, accessibilità e obiettivi del programma.

I sindacati hanno inoltre chiesto alla Commissione Trasparenza del Comune la convocazione di un’audizione, l’acquisizione degli atti e l’attivazione di un’istruttoria sulla procedura. Parallelamente, è stata ricevuta una nota del Dipartimento regionale Finanze che conferma l’esistenza di una procedura ancora aperta per l’individuazione di nuovi immobili destinati al Centro per l’Impiego.

Su tale aspetto le OO.SS. hanno chiesto chiarimenti per comprendere se la procedura riguardi una o entrambe le attuali sedi (Via Sallemi e Via S. d’Acquisto) e quale sia l’effettivo impatto sul personale. I sindacati sottolineano la necessità di massima trasparenza e di un confronto istituzionale, anche in relazione all’impatto dell’operazione su lavoratori e servizi ai cittadini.

FP CGIL di Caltanissetta e COBAS/CODIS di Caltanissetta