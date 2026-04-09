Caltanissetta, riti e cultura della Settimana Santa al centro della nuova puntata de “La Verità”

La Settimana Santa rappresenta uno dei momenti più sentiti e partecipati nella provincia, un periodo in cui fede, tradizione e identità culturale si intrecciano dando vita a riti secolari che si rinnovano ogni anno e vengono tramandati di padre in figlio. Di questo e molto altro si parlerà nella nuova puntata del rotocalco “La Verità”, in onda su Tfn – Canale 84. In studio interverranno Claudio Arcarese, presidente dell’associazione Amico Medico di San Cataldo, e Michele Spena, presidente dell’associazione Varicedde. I due ospiti offriranno il loro contributo per raccontare il valore storico, sociale e spirituale di queste celebrazioni, soffermandosi sull’importanza della partecipazione comunitaria e sul ruolo delle associazioni nel mantenere vive usanze antiche. La puntata sarà quindi l’occasione per riscoprire il significato profondo della Settimana Santa, non solo come evento religioso, ma anche come patrimonio culturale condiviso, capace di rafforzare il senso di appartenenza e identità delle comunità locali. L’appuntamento è fissato per questa sera su Tfn – Canale 84.