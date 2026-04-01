Caltanissetta, Mercoledì Santo: questa sera la suggestiva processione delle Varicedde tra fede e tradizione

È già entrata nel vivo la Settimana Santa nissena. Dopo la processione del Santissimo Sacramento, di questa mattina, con il corteo della Real Maestranza guidato da suo Capitano il maestro muratore Giuseppe Truscelli , Caltanissetta si prepara a vivere un altro momento carico di fede e tradizione.

Nel pomeriggio e in serata, infatti, il cuore del centro storico si animerà con i colori delicati e suggestivi delle Varicedde. Toni pastello, luci e dettagli curati accompagneranno la sfilata dei piccoli gruppi sacri, pronti a raccontare, in forma simbolica, i momenti della Passione di Cristo.



A partire dalle ore 20, saranno diciannove le Varicedde che attraverseranno le principali vie cittadine, dando vita a una rappresentazione intensa e partecipata. Un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare un posto speciale nel cuore dei nisseni, diventando una tappa fondamentale del Mercoledì Santo.

La processione rappresenta un passaggio significativo all’interno del cammino della Settimana Santa, unendo devozione popolare e tradizione artigianale. Non è soltanto un evento religioso, ma anche un momento di forte identità collettiva, capace di coinvolgere intere famiglie e soprattutto le nuove generazioni.

Nata agli inizi del Novecento dall’iniziativa di giovani artigiani, la sfilata delle Varicedde continua ancora oggi a rinnovarsi, mantenendo intatto il suo fascino e la sua capacità di emozionare.

Questa sera, dunque, le vie del centro storico torneranno a riempirsi di partecipazione e raccoglimento, in un’atmosfera unica che ogni anno rinnova il legame profondo tra la città e i suoi riti più autentici.