Caltanissetta, l’attore Michele Celeste il 13 aprile sarà a Milano per la performance Jack La Cayenne e Gelsomina

Lunedì 13 aprile a Milano, nel Gogol’Ostello Spazio Culturale in via Chieti 1, alle ore 18.30 l’attore Michele Celeste proporrà la performance Jack La Cayenne e Gelsomina – i due assi del Rock&Roll. Una prima replica è prevista il prossimo 7 maggio a Roma a Spazio Scena, il prestigioso centro culturale a Trastevere. Attraverso il racconto, le immagini dei cinegiornali e delle interviste inedite ai protagonisti dell’epoca, verrà ripercorsa la carriera di Jack La Cayenne e di Gelsomina, il fervore artistico culturale nell’Italia del dopoguerra e il boom economico. A seguire il giornalista Giordano Casiraghi e lo scrittore Massimo Poggini dialogheranno con l’autore Michele Celeste, che presenta il libro Jack La Cayenne – Le mirabolanti performance dell’Uomo di gomma. Interviene con l’autore Vanna Revelli: performer, cantante, attrice; tra le prime donne Dj in Italia, ha condiviso con La Cayenne i successi internazionali fino agli anni Sessanta per poi proseguire la sua carriera in Grecia. Conosciuta con il nome d’arte Gelsomina, scelto da Celentano. Sia la performance di Michele Celeste sia il volume ripercorrono la carriera di Jack La Cayenne: dal suo esordio al successo internazionale a quello televisivo e cinematografico negli anni Settanta e Ottanta. Il libro, edito da Borè nel 2025 per Teatro d’essai La Condotta Editoria Indipendente, è il secondo volume che Celeste ha dedicato all’artista milanese e segue la pubblicazione di Pausa Caffè – gli amici di Jack La Cayenne raccontano(2023). Michele Celeste: La performance a cui il pubblico milanese assisterà lunedì prossimo ricostruisce il fermento culturale e artistico nell’Italia del dopoguerra e del boom economico, anche attraverso i Cinegiornali dell’epoca e le interviste ai protagonisti dello spettacolo, del cinema e della televisione dagli anni Cinquanta ai Settanta, che ho realizzato in giro per l’Italia dal 2013 al 2015. Tra gli intervistati Vanna Revelli, il cantautore Gino Santercole (nipote di Celentano e chitarrista de I Ribelli), Mariano Detto (arrangiatore e tastierista de I Ribelli), Guido Crapanzano (Guidone) tutti componenti del Clan Celentano , i registi Antonello Falqui, Giancarlo Nicotra e Sofia Scandurra, il giornalista e Capostruttura Rai Michele Bovi.Jack La Cayenne: Negli anni Novanta si è esibito più volte a Caltanissetta nel CircoTeatro Mr. Karciofen: il teatro-tenda che, in quegli anni, sorgeva nel Piazzale Bloy, la cui direzione artistica era proprio di Michele Celeste e a San Cataldo, dove ha tenuto anche uno stage. Jack La Cayenne è stato tra i protagonisti della nuova stagione della televisione italiana, che ha prodotto programmi geniali quali Ribaltone, Drive In e Non Stop. Quest’ultimo ha contribuito alla creazione dello stereotipo del Mangia Tazzine per il numero della tazzina in bocca. Il cameo, che vede l’Uomo di Gomma nel ruolo del fotografo nel film Yuppi Du e la partecipazione assieme a Gelsomina nel The Ed Sullivan Show, lo colloca al pari dei fantasisti più ecclettici al mondo.Conosciuto anche come l’Uomo di gomma per le sue grandi doti cinetiche, ha esordito a Milano con Vanna Revelli (Gelsomina) nel clan Celentano essendo il pioniere, assieme a Bruno Dossena, del Rock&Roll in Italia per poi esibirsi in tutto il mondo. Numerosi i film a cui ha partecipato da protagonista, tra questi citiamo Di che segno sei e Yuppi Du con Celentano, Charleston con Bud Spencer, Vai col liscio con Janette Agren, Belli e brutti ridono tutti con Walter Chiari. Le sue apparizioni sono presenti nell’archivio Rai e in quello dell’Istituto Luce. I programmi Rai Techetechetè e Dossier hanno dedicato diverse puntate alla carriera del fantasista.Michele Celeste È un attore di teatro, cinema e TV. Tra le sue partecipazioni ricordiamo il film Il Traditore di Marco Bellocchio e le serie televisive I Cesaroni 3, Distretto di Polizia 9, Ris Roma, La mafia Uccide solo d’estate (prima e seconda serie). Si è formato nella scuola di Michele Perriera, di Lidia Biondi e di Giovanni Pampiglione e ha conseguito la laurea in DAMS indirizzo Teatro. Attualmente è il direttore artistico del Teatro d’essai La Condotta di San Cataldo e della Compagnia OfficinaTeatro. La sua carriera da professionista comincia negli anni Novanta proprio al fianco di Jack La Cayenne con il quale si è esibito in diversi spettacoli e tournée nazionali. Circostanza che gli ha permesso di analizzare, direttamente sul campo, la tecnica sviluppata dal performer: frutto di una ricerca d’idee, di stili innovativi per la scena.