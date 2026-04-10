Caltanissetta, “l’allegra stagione” prosegue: il 10 aprile arriva “E La Luna bussò”

Prosegue con grande entusiasmo e partecipazione di pubblico “L’Allegra Stagione”, la rassegna di teatro comico in corso al Teatro Rosso di San Secondo.

Dopo i primi due appuntamenti che hanno registrato un importante riscontro, la stagione entra nel vivo con il terzo spettacolo in cartellone, in programma venerdì 10 aprile alle ore 21:00.

Sul palco saliranno i padroni di casa de “Il Triangolo No Trio” con la loro nuova produzione “E la Luna Bussò”, una commedia originale, ironica e sorprendente, pronta a conquistare il pubblico con uno stile inconfondibile.

In scena Alessandra Falci, Michele Privitera, Sandro Rossino e Roberto Gallà, protagonisti di uno spettacolo che gioca con i linguaggi della comicità contemporanea, alternando ritmo, situazioni paradossali e momenti di coinvolgimento diretto.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Giovanna Criscuolo, si distingue per un approccio brillante e originale, capace di intrattenere e divertire mantenendo viva l’identità della rassegna, che punta su una comicità intelligente e accessibile a tutte le età.

“E la Luna Bussò” rappresenta un nuovo tassello di una stagione che continua a confermarsi come punto di riferimento per il pubblico nisseno, con una proposta artistica dinamica e coinvolgente.

L’appuntamento è quindi per venerdì 10 aprile, alle ore 21:00, al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta.

📞 Info e prenotazioni:342 358 9070 – 328 588 0889

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