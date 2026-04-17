Caltanissetta, il consigliere Turturici: “Strada che porta al C.A.R.A. completamente al buio, perché non si è ancora intervenuti?”

Caltanissetta. Il consigliere comunale Armando Turturici attraverso una nota interviene in merito a “una situazione grave, nota e denunciata da anni e ancora oggi irrisolta, relativa alla strada Provinciale n. 5, nel tratto tra il Bivio Minichelli e il C.A.R.A. di Pian del Lago”. Di seguito il testo integrale della nota.

Giorno 16 aprile 2026 ho inviato una formale richiesta di intervento al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nonché Sindaco del capoluogo, avv. Tesauro, e a Sua Eccellenza il Prefetto, dott.ssa Messina per denunciare una situazione grave, nota e denunciata da anni e ancora oggi irrisolta, relativa alla strada Provinciale n. 5, nel tratto tra il Bivio Minichelli e il C.A.R.A. di Pian del Lago. Parliamo di circa 600 metri di strada completamente al buio, attraversati ogni giorno, anche nelle ore notturne, da persone che rientrano al centro a piedi, in bicicletta o con monopattini, spesso senza alcuna illuminazione. Non esiste un percorso pedonale continuo e sicuro, non ci sono protezioni, e quando piove si formano ristagni d’acqua che peggiorano ulteriormente una situazione già estremamente pericolosa. Non siamo di fronte a un’emergenza improvvisa, ma a una criticità strutturale, conosciuta e segnalata da tempo. Perché non si è ancora intervenuti? La Regione Siciliana ha di recente assegnato al Comune di Caltanissetta circa 375 mila euro come compensazione per la presenza del C.A.R.A. Risorse che, per logica e responsabilità, dovrebbero essere utilizzate anche per garantire la sicurezza della viabilità che al centro conduce. Se il Libero Consorzio non dispone di fondi sufficienti, si trovino le soluzioni: si utilizzino queste somme o si attivino ulteriori richieste alla Regione. Ciò che non è più tollerabile è l’inerzia.Le recenti e drammatiche vicende di Niscemi devono essere un monito di cosa accade quando si sottovalutano rischi noti e si rinviano interventi necessari: non si può continuare ad agire solo dopo che si è verificata una tragedia. La prevenzione è un dovere preciso delle istituzioni, non una scelta discrezionale. Dobbiamo attendere il morto per intervenire?

Armando Turturici Consigliere Comunale di Caltanissetta