San Cataldo, Democrazia partecipata: dal voto dei cittadini alla consegna del “Parco Giochi Colorato”. Il 20 aprile inaugurazione in via Pirandello

San Cataldo. Lunedì 20 aprile alle 17:00 l’inaugurazione del parco giochi. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e sarà un momento di festa oltre che di rendicontazione pubblica: l’amministrazione restituisce concretamente alla comunità ciò che la comunità stessa aveva chiesto. Il “Parco Giochi Colorato”, proposto dal Partito Democratico di San Cataldo, è stato il progetto più votato della consultazione pubblica che si è svolta a novembre 2025. Un’idea nata dal territorio, sostenuta dalla comunità e finanziata, appaltata e realizzata dall’amministrazione comunale, con procedure trasparenti e tempi certi. Il progetto era tra quelli ammessi alla votazione pubblica promossa da Comune di San Cataldo nell’ambito delle iniziative di democrazia partecipata. I cittadini e le associazioni locali avevano la possibilità di presentare proposte progettuali: quella del parco giochi ha convinto la comunità con la <<chiarezza degli obiettivi e la concretezza della soluzione proposta – ha sottolineato il sindaco Gioacchino Comparato. Questo parco giochi non è soltanto un’area attrezzata – ha aggiunto il primo cittadino – è anche la risposta concreta a una domanda che viene dalla comunità. Quando 253 cittadini votano per uno stesso progetto, ci stanno dicendo qualcosa di preciso: vogliono spazi sicuri dove i loro figli possano giocare, crescere e stare insieme>>. I dati sulla democrazia partecipata in Sicilia mostrano un quadro in miglioramento ma con criticità persistenti.

Secondo “Spendiamoli Insieme” (Parliament Watch Italia), nel 2024 su 391 Comuni obbligati dalla legge regionale, 86 – il 22% – hanno disatteso gli adempimenti, in lieve calo rispetto ai 91 del 2023. Sul fronte dei risultati, il 64% dei processi si è concluso con l’assegnazione delle risorse a un progetto vincitore (250 Comuni su 391), contro il 61% circa dell’anno precedente. Resta però difficile verificare quanti progetti vengano effettivamente realizzati, poiché i dati disponibili riguardano gli impegni di spesa e non la spesa effettiva.In questo scenario, il Comune di San Cataldo si distingue come amministrazione virtuosa. Dopo aver avviato il processo nel rispetto dei termini e garantito una votazione trasparente, l’Ente ha rispettato le procedure, <<optando per un affidamento diretto e portando a compimento il progetto fino alla sua inaugurazione anche con il ricorso a fondi comunali. Un risultato che non è affatto scontato e che allinea l’amministrazione a un modello di governance attiva, dove le scelte dei cittadini si traducono in opere concrete>>, ha evidenziato Marcello Frattallone, assessore allo Sviluppo e alla Valorizzazione del Patrimonio, che ha ringraziato gli uffici competenti per aver seguito e curato l’iter procedimentale>>.<<Questo parco riconsegnato ai cittadini, è la prova che la partecipazione può produrre risultati tangibili quando sono in sinergia ascolto, valutazione, decisione e realizzazione. Lo spazio è progettato per essere sicuro, accessibile e stimolante per le famiglie — un presidio di socialità per il quartiere e per l’intera città – ha detto Gioacchino Comparato>>. Il Comune di San Cataldo invita tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione. Celebrare insieme questo risultato significa anche rafforzare la fiducia nel meccanismo partecipativo.