Il comitato trasportatori siciliani convocato al Mit, sospeso il fermo dei Tir: resta lo stato di agitazione in vista dell’incontro a Roma

Il comitato trasportatori siciliani è stato convocato al Mit per la prossima settimana, come aveva chiesto, e ha sospeso il fermo dei Tir cominciato martedì scorso nei porti dell’isola. “Abbiamo ricevuto l’attesa convocazione dal ministro Salvini per il 22 aprile al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – afferma il segretario del Comitato, Salvatore Bella – gli sottoporremo le criticità tutte siciliane e le nostre soluzioni. Confidiamo in un risultato concreto, sia a breve termine che a lungo termine. Ringraziamo i rappresentanti politici siciliani e tutte le istituzioni che si sono attivate per raggiungere questo primo importante risultato, in particolare Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Luca Sammartino, vicepresidente del governo regionale i prefetti dell’isola e la Digos. Un ringraziamento – conclude Bella – anche a Giovanni Arena amministratore del gruppo Arena Gdo. Permane lo stato di agitazione in attesa dell’esito dell’incontro del 22 aprile. Il fermo è stato pertanto sospeso”. (ANSA). (Foto Strettoweb)